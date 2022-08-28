Konya'da 13 yaşındaki İbrahim'in omuzuna yorgun mermi isabet etti

Konya'da 13 yaşındaki İbrahim'in omuzuna yorgun mermi isabet etti

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde katıldığı festivalde, sağ omuzuna yorgun mermi isabet eden İbrahim Talha Altınel (13) yaralandı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde dün gece Tahinli Pide Festivali'nin yapıldığı alanda festivale katılan İbrahim Talha Altınel'in sağ omuzuna yorgun mermi isabet etti.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altınel'in omuzundaki mermi çıkarılırken, dikiş atıldı.

Sağlık durumu iyi

İbrahim Talha Altınel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA'nın aktardığına göre olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.