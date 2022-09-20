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- Konya'da 14 yaşındaki çocuk, arkadaşını defalarca bıçakladı
Konya'da 14 yaşındaki çocuk, arkadaşını defalarca bıçakladı
Seydişehir işçesindeki parkta tartışan çocuklar bir süre sonra kavga etmeye başladı. 14 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki arkadaşını bıçakladı. Yaralının durumu ise kritik.
- 20.09.2022 - 16:11
- Güncelleme : 20.09.2022 - 16:53
Konya'nın Seydişehir ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.
Abdurrahman Ayaz Parkı'nda yaşanan olayda, S.A. (14) ile arkadaşı K.T. (15) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Arkadaşını bıçakladı
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken S.A., K.T.'yi karnından ve sırtından bıçakladı. K.T. kanlar içinde yere yığılırken S.A. ise kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.T., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı çocuğun durumu kritik
Durumu ağır olan K.T., buradaki ilk müdahalesinin ardından da Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis, S.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.