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    Konya'da 14 yaşındaki çocuk, arkadaşını defalarca bıçakladı

    Seydişehir işçesindeki parkta tartışan çocuklar bir süre sonra kavga etmeye başladı. 14 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki arkadaşını bıçakladı. Yaralının durumu ise kritik.
    • 20.09.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 16:53
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    Konya'da 14 yaşındaki çocuk, arkadaşını defalarca bıçakladı

    Konya'nın Seydişehir ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

    Abdurrahman Ayaz Parkı'nda yaşanan olayda, S.A. (14) ile arkadaşı K.T. (15) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Arkadaşını bıçakladı

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken S.A., K.T.'yi karnından ve sırtından bıçakladı. K.T. kanlar içinde yere yığılırken S.A. ise kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.T., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yaralı çocuğun durumu kritik

    Durumu ağır olan K.T., buradaki ilk müdahalesinin ardından da Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

    Polis, S.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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    Konya da 14 yaşındaki çocuk, arkadaşını defalarca bıçakladı #4


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