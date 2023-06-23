Konya'nın Selçuklu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde talihsiz bir olay meydana geldi.
15 yaşında olan ve iş yerine motosikletle giden Mehmet Efe Vural, B.S.Ç. idaresindeki 42 SC 351 plakalı vinç ile çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Genç Mehmet'in acı sonu
Ekiplerin yaptığı incelemede devrilen motosikletten yere savrulan Mehmet Efe Vural'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri vinç sürücüsünü gözaltına alırken, genç sürücünün cansız bedeni Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.