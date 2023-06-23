Konya'da 15 yaşındaki motosiklet sürücüsüne vinç çarptı Konya'nın Selçuklu ilçesinde 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Efe Vural, vincin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Vinç sürücüsü gözaltına alınırken, talihsiz gencin cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde talihsiz bir olay meydana geldi.

15 yaşında olan ve iş yerine motosikletle giden Mehmet Efe Vural, B.S.Ç. idaresindeki 42 SC 351 plakalı vinç ile çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Genç Mehmet'in acı sonu

Ekiplerin yaptığı incelemede devrilen motosikletten yere savrulan Mehmet Efe Vural'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri vinç sürücüsünü gözaltına alırken, genç sürücünün cansız bedeni Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.