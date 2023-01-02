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- Konya’da 19 yaşındaki genç, ders çalışırken yaşamını yitirdi
Konya’da 19 yaşındaki genç, ders çalışırken yaşamını yitirdi
Yurtta kalan 19 yaşındaki Davut Kahraman, akşam saatlerinde ders çalışırken geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
- 02.01.2023 - 16:24
- Güncelleme : 02.01.2023 - 16:36
Konya Selçuk Üniversitesi'nde okuyan 19 yaşındaki Davut Kahraman, 1 Ocak’ta akşam saatlerinde ders çalıştığı sırada bir anda fenalaştı.
Arkadaşlarının fark etmesi üzerine durum, sağlık ekiplerine bildirildi.
Hastane yolunda yaşama gözlerini yumdu
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yapılan ilk müdahalenin ardından Kahraman’ı hastaneye kaldırmak üzere ambulansa aldı.
Kahraman, hastaneye yolunda yaşama tutunamadı.
Yakınları yasa boğuldu
Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşadığı öğrenilen Kahraman’ın, kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.
Kahraman'ın cenazesinin, 3 Ocak Salı günü Uzundere Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.