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    Konya'da 2 kadın, battaniye çaldı

    İş yerinin önüne çıkarılan battaniyeleri alıp kaçan 2 kadın, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 11.10.2021 - 12:33
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 12:50
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    Konya'da 2 kadın, battaniye çaldı

    Cuma günü Konya'nın Meram ilçesi Bedesten Çarşısı'nda Muammer Erdoğmuş'a ait ev tekstili ürünü satılan iş yerinin önüne müşteri gibi gelen 2 kadın, önce ürünleri inceledi.

    Bu sırada etrafa bakınan kadınlardan biri, kalabalığı da fırsat bilerek, elindeki büyük çantanın arkasına gizlediği, içinde battaniye bulunan çantayı çalıp uzaklaştı.

    KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİ

    Satış için koyduğu battaniyenin yerinde olmadığını fark eden Erdoğmuş ise güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde çalındığını gördü ve polise haber verdi.

    Şikayet üzerine polis, şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

    Konya'da 2 kadın, battaniye çaldı ViDEO

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    Konya da 2 kadın, battaniye çaldı #2

    Konya da 2 kadın, battaniye çaldı #3

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