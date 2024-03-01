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Konya'da 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 sürücü yaralandı

Konya'da 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 sürücü yaralandı Kafa kafaya çarpışan iki motosiklet metrelerce sürüklenirken yaralanan sürücüler ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.