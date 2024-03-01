Konya'da dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
16 yaşındaki M.S. idaresindeki plakasız motosiklet, cadde üzerinde hareket halindeyken karşı istikametten gelen M.B.K. idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Metrelerce sürüklendiler
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüleri yola savrularak metrelerce sürüklendi.
Kazayı gören vatandaşlar yardım için koştu.
Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar tedavi altına alındı
Kazada motosikletlerden yola savrulan her 2 sürücü de yaralandı.
Yaralı sürücüler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
O anlar kamerada
Öte yandan yaşanan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polis ekipleri yaşanan kazaya ilişkin inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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