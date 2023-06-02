Konya'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü hırsızlık yaparken yakalandı Kentte devriye gezen polis ekiplerince durdurulan bir şüphelinin, elindeki ayakkabı dolu poşetle hırsızlık yaptığı tespit edildi. 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve benzeri suçlardan 11 suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs tutuklandı.

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Konya'da polis ekipleri hırsızlığa geçit vermedi.

Ekipler gece saatlerinde devriye gezdiği esnada bir şahsın elindeki ayakkabı dolu poşetten şüphelenerek şahsı durdurdu.

Zeki Dursun'un haberine göre; kimlik sorgusunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve poşetteki ayakkabıları çaldığı anlaşıldı.

Öte yandan benzeri suçlardan da 11 adet suç kaydı olan 22 yaşındaki Mert Toklu olduğu anlaşılarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Suçunu itiraf etti

Mert Toklu'yla yapılan ön görüşmede Fetih Caddesi üzerinde bir binaya girerek 3 adet ayakkabı çaldığını ve aynı gün binanın önünden çalınan bisikleti de kendisinin çaldığını itiraf etti.

Bina girişindeki kameraya yansıyan görüntülerde şüphelinin tanınmamak için şapka taktığı ve üzerine kapşon giydiği, bina kapısını zorlayarak açıp hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği saniye saniye görüntülendi.

Çalıntı bisiklet barakada bulundu

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin binanın bulunduğu bölgede yaptığı çalışmada, çalınan bisiklet boş bir arsa içerisinde bulunan, branda ile kapatılmış barakanın içerisinde bulundu.

Polis ekipleri tarafından çalıntı olduğu tespit edilip el konulan bir adet bisiklet ve 3 adet ayakkabı sahiplerine teslim edilirken, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mert Toklu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Emniyeti'nden uyarı

Daha önce hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları uyaran ve alması gerektiği tedbirleri paylaşan Konya Emniyet Müdürlüğü uyarılarını tekrarladı. Yetkililer apartman giriş kapılarının kesinlikle açık bırakılmaması ve tanımadığımız kişilere kapıyı açmamamız gerektiğini ifade etti.