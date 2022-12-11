Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
325.145
0.23%
BTXN Coin
5.08
2.83%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Konya’da 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Konya’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 22 bin 310 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
    • 11.12.2022 - 11:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya’da 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Güvenlik güçlerinin kaçakçılarla mücadelesi devam ediyor.

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışma başlattı.

    İHA'nın haberine göre KOM ekiplerince akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen 2 ev ve Beyşehir ilçesinde madeni yağ üretim ve atık yağ geri kazanım fabrikasına operasyon düzenlendi.

    22 bin 310 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Adreslerde yapılan aramalarda 22 bin 310 litre kaçak akaryakıt ele geçirilerek el konuldu.

    Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

    Konya’da 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #1

    Konya’da 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #2


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Vergi mükelleflerine kolaylık
    Ekonomi

    Vergi mükelleflerine kolaylık

    Kahramanmaraş'ta silindir operasyonunda 77 kişi gözaltına alındı
    3. Sayfa

    Kahramanmaraş'ta silindir operasyonunda 77 kişi gözaltına alındı

    Görüş Bildir