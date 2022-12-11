Konya’da 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya’da 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 22 bin 310 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin kaçakçılarla mücadelesi devam ediyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre KOM ekiplerince akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen 2 ev ve Beyşehir ilçesinde madeni yağ üretim ve atık yağ geri kazanım fabrikasına operasyon düzenlendi.

22 bin 310 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda 22 bin 310 litre kaçak akaryakıt ele geçirilerek el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.



