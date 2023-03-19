Konya'da 25 yaşındaki genç, eğlence merkezinin çıkışında öldürüldü Bir eğlence merkezi önünde kavga ettiği kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurulan 25 yaşındaki genç öldü. Polis, kaçan saldırgan ya da saldırganların peşinde…

Konya’nın Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan alkollü bir eğlence merkezinden saat 06.00 sıralarında çıkan 25 yaşındaki Uğur Kolçak, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerle tartışmaya başladı. Kurtarılamadı Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Kolçak, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kanlar içinde kalan Kolçak, ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis arıyor Polis, kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.