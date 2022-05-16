Konya'da 3 DEAŞ'lı tutuklandı

Ereğli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 3 zanlı tutuklandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İllegal yollardan ülkeye geldiği belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalandı.

3 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin saklandıkları ikametlerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.



İHA'nın haberine göre emniyetteki işlemleri tamamlanan örgüt üyesi 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.