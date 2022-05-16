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    Konya'da 3 DEAŞ'lı tutuklandı

    Ereğli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 3 zanlı tutuklandı
    • 16.05.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 14:56
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    Konya'da 3 DEAŞ'lı tutuklandı

    Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    İllegal yollardan ülkeye geldiği belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalandı.

    3 zanlı tutuklandı

    Şüphelilerin saklandıkları ikametlerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre emniyetteki işlemleri tamamlanan örgüt üyesi 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

    Konya da 3 DEAŞ lı tutuklandı #1

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