Yağma suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Burak Kondu, düzenlenen operasyonda evinde, bir dolabın gizli bölmesinde gizlenirken yakalandı.

Konya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'yağma' suçundan poliste 27 kaydı olan ve aynı suçtan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası onanan Burak Kondu (31) için yakalama kararı verilmesinin ardından çalışma başlattı.

15 gün teknik ve fiziki takip yapan ekipler, sürekli adres değiştiren Kondu'nun, Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde kaldığı eve operasyon düzenledi.

Kondu, polisin geldiğini görüp saklandığı dolabın gizli bölmesinde yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Burak Kondu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da 36 yıl hapisle aranan hükümlü, dolabın gizli bölmesinde yakalandı VİDEO

