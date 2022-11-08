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- Konya'da 48 yaşındaki kardeşini miras anlaşmazlığından dolayı öldürdü
Konya'da 48 yaşındaki kardeşini miras anlaşmazlığından dolayı öldürdü
Tartıştığı kardeşi Lokman K.'yi tüfekle öldürdükten sonra kaçan 54 yaşındaki Özkan Harun K., polis tarafından yakalandı. Özkan Harun K.'nin, kardeşini miras meselesinden öldürdüğü ortaya çıktı.
- 08.11.2022 - 10:36
- Güncelleme : 08.11.2022 - 10:51
Konya'nın Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi'nde Özkan Harun K., sokak ortasında kardeşi Lokman K.'ye tüfekle ateş ederek, olay yerinden kaçtı.
Kanlar içinde yere yığılan Lokman K. de çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Lokman K., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Suç aletiyle yakalandı
Otomobiliyle kaçan Özkan Harun K., suç aleti tüfekle polis tarafından akşam saatlerinde yakalandı.
Miras nedeniyle öldürdüğü tespit edildi
Özkan Harun K.'nin, aralarındaki miras meselesi nedeniyle kardeşi Lokman K. ile tartışıp ayrıldıktan sonra evden tüfek getirerek ateş ettiği belirlendi.
DHA'nın haberine göre, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.