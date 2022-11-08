Petrol
97.68
-0.25%
Euro
18.5885
0.29%
Dolar
18.5935
0.63%
Altın
998.05
0.29%
Borsa
4360
0.00%
Bitcoin
373.562
-3.87%
BTXN Coin
10.17
-0.87%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Konya'da 48 yaşındaki kardeşini miras anlaşmazlığından dolayı öldürdü

    Tartıştığı kardeşi Lokman K.'yi tüfekle öldürdükten sonra kaçan 54 yaşındaki Özkan Harun K., polis tarafından yakalandı. Özkan Harun K.'nin, kardeşini miras meselesinden öldürdüğü ortaya çıktı.
    • 08.11.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 10:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da 48 yaşındaki kardeşini miras anlaşmazlığından dolayı öldürdü

    Konya'nın Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi'nde Özkan Harun K., sokak ortasında kardeşi Lokman K.'ye tüfekle ateş ederek, olay yerinden kaçtı.

    Kanlar içinde yere yığılan Lokman K. de çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Lokman K., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Suç aletiyle yakalandı

    Otomobiliyle kaçan Özkan Harun K., suç aleti tüfekle polis tarafından akşam saatlerinde yakalandı.

    Miras nedeniyle öldürdüğü tespit edildi

    Özkan Harun K.'nin, aralarındaki miras meselesi nedeniyle kardeşi Lokman K. ile tartışıp ayrıldıktan sonra evden tüfek getirerek ateş ettiği belirlendi.

    DHA'nın haberine göre, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

    Konya da 48 yaşındaki kardeşini miras anlaşmazlığından dolayı öldürdü #1

    Konya da 48 yaşındaki kardeşini miras anlaşmazlığından dolayı öldürdü #2

    Konya da 48 yaşındaki kardeşini miras anlaşmazlığından dolayı öldürdü #3

    Konya da 48 yaşındaki kardeşini miras anlaşmazlığından dolayı öldürdü #4


    Afyonkarahisar’da kaza: 2 ölü 5 yaralı
    3. Sayfa

    Afyonkarahisar’da kaza: 2 ölü 5 yaralı

    Misafirlere sunulabilecek pratik İtalyan kurabiyesi tarifi! Biscotti tarifi nasıl yapılır? İşte malzemeleri...
    Yaşam

    Misafirlere sunulabilecek pratik İtalyan kurabiyesi tarifi! Biscotti tarifi nasıl yapılır? İşte malzemeleri...

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir