Konya'da 5 katlı binanın çatısında yangın

AA & Ensonhaber

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Sofuhane Mahallesi Ordinaryüs Profesör Sadi Irmak Caddesi 1510 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN, UZUN UĞRAŞLAR SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, binanın çatı katında maddi hasar oluştu.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.