Konya’da 7 kişinin katiline 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Aynı aileden 7 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan katil zanlısı, 6'ncı kez hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında, zanlı için 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Konya’nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'taki Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, geçen yıl 30 Temmuz'da 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun (33) geldi.

Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti.

7 kişiyi öldürdü

Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları yaşamını yitirdi.

Kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanıp tutuklandı.

Konya'daki katliam görüntüleri VİDEO

11 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Soruşturma kapsamında, aralarında Mehmet Altun'un da bulunduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, tutuklu Altun hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Suçlamalar

Altun'un ayrıca, olayın ardından evin bazı noktalarına yanında getirdiği bidondaki benzini döküp, ateşe verdiği iddiasıyla 'yakarak mala zarar verme', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığı', '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından yargılanması talep edildi.

İddianamede; bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanıklar Altun'un eniştesi Lütfi Keleş ile ablası Ayşe Keleş, yeğeni Ali Keleş, Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Veli Keleş, oğlu Ali Keleş ve akrabaları Ali Keleş'in ise 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme', 'yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından yargılanmaları istendi.

6'ncı kez hakim karşısına çıktı

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; tutuklu Mehmet Altun ile Dedeoğulları arasında silahla saldırı öncesi aynı yıl mayıs ayında çıkan kavga nedeniyle tutuklu bulunan eniştesi Lütfi Keleş ile Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş, SEGBİS ile katıldı.

Dedeoğulları ailesinden sağ kalan Çetin Dedeoğulları ile yakınları da salonda hazır bulundu.

6'ncı kez hakim karşısına çıkan zanlı ve diğer şüphelilerin yeniden savunmaları alındı.

İfadesini tekrarladı

Duruşmada söz verilen sanık Mehmet Altun, “Daha önceki ifadelerin aynısını söyleyeceğim. Suçlamaları sadece bana değil, siz sayın heyete ve kolluk kuvvetlerine yapıyorlar. Bundan başka diyecek bir şeyim yok.” dedi.

Diğer sanıklardan Ali Keleş ve Lütfi Keleş de daha önceki ifadelerinin geçerli olduğunu söyledi.

Savcı mütalaasını sundu

Cumhuriyet savcısı da mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, Altun hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca 'yakarak mala zarar verme' suçundan 6 yıla kadar, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 3 yıla kadar, 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanun'a muhalefet' suçundan da 3 yıla kadar daha hapisle cezalandırılması istendi.

1 beraat

Savcı, mütalaasında diğer 9 sanık hakkında da 'canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ayrı ayrı 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçundan ayrı ayrı 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

DHA’nın haberine göre sanıklardan akrabaları olan Ali Keleş'in ise beraatine karar verdi.

Duruşma 17 Kasım tarihine ertelendi.