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    Konya'da 7 kişiyi öldürmekle yargılanan sanıktan avukata 'seni ilgilendirmiyor' yanıtı

    Aynı aileden 7 kişiyi öldürdüğü gerekçesi ile yargılanan Mehmet Altun, mahkemede avukatın sorusunu, 'Seni ilgilendirmiyor' şeklinde yanıtladı.
    • 19.04.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 17:34
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    Konya'da 7 kişiyi öldürmekle yargılanan sanıktan avukata 'seni ilgilendirmiyor' yanıtı

    Konya’nın Meram ilçesine bağlı Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun (33) geldi.

    30 Temmuz’da poşette getirdiği silah ile ateş açan Altun, aynı aileden 7 kişiyi öldürdü.

    DHA’nın haberine göre; Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları yaşamını yitirdi. Kiralık araçla olay yerinden kaçan Altun, özel harekat ekipleri tarafından 4 Ağustos’ta, memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanarak tutuklandı.

    11 kişi hakkında iddianame hazırlandı

    Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Mehmet Altun'un da bulunduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

    İddianamede, tutuklu Altun hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

    Ayrıca olayın ardından evin bazı noktalarına yanında getirdiği bidondaki benzini döküp ateşe verdiği iddiasıyla 'yakarak mala zarar verme' suçundan 1 yıldan 9 yıla kadar, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığı' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan da 5 yıldan 8 yıla kadar yargılanması talep edildi.

    Konya da 7 kişiyi öldürmekle yargılanan sanıktan avukata seni ilgilendirmiyor yanıtı #1

    Yakınlarının, azmettirmekten yargılanmaları istendi

    İddianamede, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanıklar Altun'un eniştesi Lütfi Keleş ile ablası Ayşe Keleş, yeğeni Ali Keleş, Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Veli Keleş, oğlu Ali Keleş ve akrabaları Ali Keleş hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme', 'yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından yargılanmaları istendi.

    Davanın 3'üncü duruşması görüldü

    Davanın görülen 3’üncü duruşmasına tutuklu Mehmet Altun ve mayıs ayında iki aile arasındaki kavga ile ilgili tutuklu bulunan Lütfi Keleş ile Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş, SEGBİS ile katıldı.

    Dedeoğulları Ailesi'nden tek sağ kalan Çetin Dedeoğulları, yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

    Mehmet Altun'un saldırı öncesi farklı zamanlarda gittiği şehirlerde otellerde görüştükleri öne sürülen İrem Nur Şengün, Selmin Kuruş ve İsmail Özel'in tanık olarak istinabe yoluyla ifadelerinin alınıp, dosyaya eklendiği, diğer tanıklar Abdullah Canbakış, Uğur Yarcı ve Sefer Orhan Yılmaz ise ifadelerinin alınarak dosyaya ekleneceği belirtildi.

    Duruşmada dinlenecek olan Mehmet Altun'un yeğeni aynı zamanda diğer tutuklu sanık Lütfi Keleş'in oğlu Ahmet Keleş, şahitlik yapmak istediğini belirterek tanıklıktan çekildi.

    Kiralık aracın sahibi, tanık olarak dinlendi

    Mehmet Altun'un saldırı öncesi kiraladığı otomobilin sahibi galerici Maksut Göncü (52) de tanık olarak dinlendi.

    Göncü, Altun'u araç kiraladığı için tanıdığını ve diğer sanıkları ise tanımadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “Araç kiralama işi yapıyorum. Mehmet Altun'u da araç kiralamadan önce tanımıyordum. 3 günlük araç kiralamıştı. Araç kiralandıktan sonra olay günü olan tarihte oğlum, Mehmet Altun'un GPS kayıtlarına göre aşırı hız yaptığı için uyarmak için telefonla görüşmüştü. Onun dışında görüşmemiz olmadı.”

    Konya da 7 kişiyi öldürmekle yargılanan sanıktan avukata seni ilgilendirmiyor yanıtı #2

    Avukatın sorusuna ‘seni ilgilendirmiyor’ yanıtı

    Dedeoğulları Ailesi'nin avukatları, Mehmet Altun'a olay günü cep telefonunun olup olmadığı, kaç telefonu ve hattının bulunduğunu ve saldırı günü bir bankayı arayıp aramadığı yönünde sorular yönetti. Tutuklu sanık Altun, "Olay günü telefonum yanımdaydı. Bir hat ve telefonum var. Bankayı arayıp, aramadığımı da hatırlamıyorum." diyerek cevap verdi.

    Yine Dedeoğulları Ailesi'nin avukatı, "Ailen Konya'da olmasına rağmen neden daha önce kentteki 2 farklı otelde kaldın?" diye sordu. Altun avukata, "Seni ilgilendirmiyor." yanıtını verdi.

    Konya da 7 kişiyi öldürmekle yargılanan sanıktan avukata seni ilgilendirmiyor yanıtı #3

    5 kişiyi daha vuracağını söylediği iddia edildi

    Avukatlar, Mehmet Altun'a saldırı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi ile 15 saniye, 35 saniye ve 35 dakika yaptığı görüşme yaptığı ve bu görüşme sırasında 5 kişiyi daha vuracağını söylediğini belirtti. Bunun üzerine Altun, "Öyle bir şey söylemedim." dedi.

    Duruşmada savcı ve avukatlar, Mehmet Altun'un WhatsApp görüşme kayıtları, bankalardan çektiği kredilerin detayı, sanıkların cezaevi görüşme kayıtları, sanığın il dışındaki otellerde kimlerle kaldığı, olay günü Dedeoğulları ailesinin evinin önünden birkaç kez geçen bir aracın araştırılması ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı görüşme kayıtlarını mahkemeden talep etti. Mahkeme heyeti de eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Haziran'a erteledi.

    Konya da 7 kişiyi öldürmekle yargılanan sanıktan avukata seni ilgilendirmiyor yanıtı #4

    Konya da 7 kişiyi öldürmekle yargılanan sanıktan avukata seni ilgilendirmiyor yanıtı #5

    Konya da 7 kişiyi öldürmekle yargılanan sanıktan avukata seni ilgilendirmiyor yanıtı #6

    Konya da 7 kişiyi öldürmekle yargılanan sanıktan avukata seni ilgilendirmiyor yanıtı #7


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