Konya'da 9 yaşındaki kızına cinsel istismar sanığı babaya 18 yıl 9 ay hapis cezası 9 yaşındaki kızı B.Ş.'ye cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan 43 yaşındaki M.Ş., 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suçlamaları kabul etmeyen M.Ş., son savunmasında, "Ben böyle bir şey yapmadım. Benim çocuğum pırlanta kadar temiz" dedi.

DHA

Konya'da ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi B.Ş., bu yıl nisan ayında annesi S.Ş.'ye, babası M.Ş.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

S.Ş., Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip eşi hakkında şikayetçi oldu.

Jandarma tarafından gözaltına alınan M.Ş., 6 Nisan'da sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

"Bana iftira attıklarını düşünüyorum"

M.Ş., ifadesinde şunları söyledi:

Eşimle aramızda zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Kayınpederimle de aramda husumet bulunuyordu. Bana iftira attıklarını düşünüyorum. Kızım ara ara gelip, bana dokunuyordu. Ben de bu konuda kendisini uyarmıştım. Hatırlamadığım bir zamanda oyun oynarken kızımın poposunu ısırmıştım. Suçlamaları kabul etmiyorum.

Eşine yazdığı mesajda istismarı kabul edip af dilemiş

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, M.Ş. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.

İddianamede; mağdur B.Ş.'nin babası tarafından cinsel istismara maruz kaldığı, durumu annesi S.Ş.'ye anlatması üzerine olayın ortaya çıktığı, anne S.Ş.'nin eşi M.Ş.'ye 'İnsan kendi çocuğuna bunu yapar mı?' mesajına 'Hayatımın en büyük hatası bu biliyorum. Senden utanarak af diliyorum. Affet beni yalvarıyorum. Şimdi herkes duyacak mı? Benim bu hatam affedilecek gibi değil; biliyorum ama beni affet yalvarıyorum sana' dediğinin belirlendiği, mağdur ve müştekinin şüpheliye iftira atmadığı, iftira atmayı gerektirir bir neden bulunmadığı kanaatine varıldığı, mesajları gönderenin şüpheli olduğunun kesin ve net bir şekilde tespit edildiği, bu deliller doğrultusunda mağdure ve müştekinin beyanları ciddi ve inandırıcı olduğu görülmekle, şüphelinin eylemlerinin nitelikli cinsel istismar suçu oluşturduğu nedeniyle 22 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına kamu adına iddia ve talep olunur" denildi.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son karar duruşmasında, savcı da mütalaada, iddianamede yer alan mesajları tekrarlayıp, suçun sabit olduğunu ve 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan ceza verilmesini talep etti.

Önce 10 yıl hapis cezası verildi

M.Ş., son savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben böyle bir şey yapmadım. Benim çocuğum pırlanta kadar temiz. Ben o mesajları eşim benden boşanmaması için gönderdim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, M.Ş.'yi, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Cezası 19 yıla çıkartıldı

Suçun öz kızına yönelik olması ve birden fazla gerçekleşmesinden dolayı da ceza 18 yıl 9 aya çıkartıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)