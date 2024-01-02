Konya'da acemi şoför büfeye daldı: 1 yaralı Babasının yardımıyla araba kullanmayı öğrenmeye çalışan sürücünün kullandığı otomobilin dönüş yapmak istediği sırada büfeye dalması sonucu 1 kişi yaralanırken o anlara kameraya yansıdı.

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İHA

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zerre Sokak üzerinde babasının yardımıyla araba kullanmayı öğrenmek isteyen Emine G., direksiyona geçti.

Bir süre aracı sokakta kullanan Emine G., dönüş yapmak istediği sırada otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucu büfeye daldı.

Otomobilin çarpması sonucu büfe önünde bulunan içecek ve ekmek dolabı devrildi.

Bu sırada büfeden ekmek alan İbrahim A. da otomobilin ile büfe arasında kalarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan İbrahim A., ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın kontrolden çıkarak markettin önünde bulunan dolaplara çarptığı ve dolapların devrilerek savrulduğu görülüyor.

Kazayla birlikte ekmek almak isteyen İbrahim A.'nın da dolapların arasında kalarak yaralandığı yer alıyor. Kazanın ardından panikleyen sürücünün araçtan indiği ve babasının da direksiyona geçerek aracını biraz geriye aldığı görülüyor.

Görüntülerde kazayla birlikte büfedeki müşterilerin dışarıya çıkması ve sürücünün babasının yaralanan kişiye yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

"Sokak başından virajı alamamış"

Aracın çarptığı büfenin çalışanı Hasan Yeşilgazel, “İçeride kasadaydım müşterim vardı. Gürültü ile kaza oldu dışarıya çıkmaya çalıştım ama kapının önünde eşyalar dökülünce çıkamadım bir süre. Sokak başından virajı alamamış dolaplara çarptı sürücü otomobil ile bütün eşyalar döküldü.

"Ayağı kırılmış başında kesikler vardı"

Bir kaza geldi geçti Allah’ım daha kötüsünden korusun. Kazada yaralanan bir kişi vardı. O sırada ekmek alıyordu. Ayağı kırılmış başında kesikler vardı. Durumu iyiymiş haberini aldık. Sürücü kendisi sağlıkçıymış kendisi ilk müdahaleyi ambulans gelene kadar yaptı.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)