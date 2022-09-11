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    Konya'da ağabeyine küfreden mesai arkadaşını öldürdü

    Selçuklu ilçesinde birlikte yola çıktığı arkadaşı, ağabeyine küfreden Tamer Esenkaya, tabancasını çıkardı. Kurşunladığı mesai arkadaşı hayatını kaybeden Esenkaya tutuklandı.
    • 11.09.2022 - 13:27
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    Konya'da ağabeyine küfreden mesai arkadaşını öldürdü

    Konya'nın Selçuklu ilçesinde mobilya mağazası çalışanları arasında dehşet bir olay yaşandı.

    Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, 30 yaşındaki Tamer Esenkaya ile mesai arkadaşı Abdullah Ersen (29) servis olarak kullanılan kamyonete binip yola çıktı.

    Ağabeyine küfür edince gözü döndü

    Tamer Esenkaya, iddiaya göre ağabeyi Egemen Esenkaya'ya telefonda küfür eden Abdullah Ersen ile tartışmaya başladı.

    Çıkan kavgada Esenkaya, tabanca ile Ersen'e 4 el ateş açtı. Ersen kanlar içinde kalırken, Esenkaya araçtan inip, kaçtı.

    Yaralı genç adam kurtarılamadı

    İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ersen, hayatını kaybetti. 'Hırsızlık', 'yaralama' gibi suçlardan 18 kaydı bulunan Esenkaya ise kısa sürede yakalandı.

    İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Esenkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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