Konya'da ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 ölü 1 yaralı

DHA
Konya'da Afyonkarahisar kara yolu Bağrıkurt mevkisinde Naile Er (38) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce yolun kenarındaki ağaca çarparak takla attı.
Kazada sürücü Naile Er ve araçtan fırlayan annesi Fatma Er (65), olay yerinde hayatını kaybetti, sürücünün kızı Fatma Mihra Er (7) de yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Hayati tehlikesi sürüyor
Yaralı Fatma Mihra, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Fatma Mihra'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.