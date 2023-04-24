Konya'da akaryakıt istasyonundan 600 bin liralık soygun kamerada Konya'da 600 bin liralık soygunu azmettiren akaryakıt istasyonu çalışanı ve arkadaşları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Çakırlı Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna müşteri kılığında yüzü cerrahi maskeli, kapüşonlu bir kişi geldi.

Market çalışanından bir şeyler isteyen şahıs, çalışanın siparişlerini hazırladığı sırada marketin kasasına yöneldi.

Market çalışanının olayı fark etmesi üzerine, cebinde gizlediği oyuncak tabancayı çıkararak çalışana doğrultan şahıs, kasadaki akaryakıt hasılatı olan 600 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili detaylı çalışma başlattı.

Görüntüler incelendi

Yapılan çalışmalarda iş yeri güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri izlendi.

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelinin akaryakıt istasyonundaki gasp olayını gerçekleştirmesinin ardından olay yerine geldiği motosiklete binerek kaçtığı, olay yerinden uzaklaştıktan sonra motosikleti yol kenarına bırakarak üzerindeki kıyafetleri yaktığı ardından da kendisini almaya gelen bir arabaya bindiği anlaşıldı.

Suç kayıtları kabarık çıktı

Polis ekiplerinin görüntülerden tespit ettiği olayı gerçekleştiren 3 adet suç kaydı olan 26 yaşındaki Mustafa B. ve araçla almaya gelen 13 adet suç kaydı olan 31 yaşındaki Habil Ali Ç., 3 adet suç kaydı olan 34 yaşındaki Mehmet G. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde Habil Ali Ç.’nin soyulan akaryakıt istasyonunun çalışanı olduğu, Mehmet G.’nin oto yıkama iş yerinin olduğu ve Mustafa B.’nin ise Mehmet G.’nin yanında çalıştığı tespit edildi.

Düğün için çaldı

Şahısların alınan ilk ifadesinde, 3 kişinin arkadaş olduğu ve bir konuşma esnasında Habil Ali Ç.’nin benzin istasyonunda paraların nereye koyulduğunu bildiğini, Mustafa B.’nin yakında düğün yapacağı için çok paraya ihtiyacı olduğunu ve Mustafa B.’nin gasp olayını gerçekleştirmesi halinde parayı üçünün paylaşacağı anlaşıldı.

Habil Ali Ç. ve Mehmet G.’nin olay anında başka yerde olduklarını göstermek için telefonlarını kapatarak farklı bir akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptığı ve kameraların önünde beklediği anlaşıldı.

Cezaevine gönderildiler

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.