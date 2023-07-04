Konya'da alacak davası: Çiçeği burnunda damat katledildi

DHA
Konya'nın Ereğli ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.
İddiaya göre, alacak meselesinden husumetli olan 2 aile arasında kavga çıktı.
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Kavgada, 40 gün önce evlenen Sercan Karataş, aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdi.
Karataş'ın babası Mehmet Karataş ile oğulları Sedat ve Özcan Karataş ve diğer aileden de Can Arazi ve Resul Arazi bıçakla yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı ve gözetim altına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.