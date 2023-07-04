Konya'da alacak davası: Çiçeği burnunda damat katledildi Ereğli ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada 40 gün önce evlendiği öğrenilen Sercan Karataş hayatını kaybetti.

DHA

Konya'nın Ereğli ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

İddiaya göre, alacak meselesinden husumetli olan 2 aile arasında kavga çıktı.

Çiçeği burnunda damat katledildi

Kavgada, 40 gün önce evlenen Sercan Karataş, aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdi.

Karataş'ın babası Mehmet Karataş ile oğulları Sedat ve Özcan Karataş ve diğer aileden de Can Arazi ve Resul Arazi bıçakla yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı ve gözetim altına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.