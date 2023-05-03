Konya’da alışveriş için yola çıkan aile, kazaya kurban gitti Hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA

Konya’nın Karapınar ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Ergün Ata, alışveriş yapmak için ailesini de yanına alarak yola çıktı.

Ata yönetimindeki 42 JF 252 plakalı otomobil ile İbrahim Baştürk yönetimindeki 42 DY 762 plakalı hafif ticari araç, saat 15.30 sıralarında Karapınar-Reşadiye Mahallesi yolu Sekizli mevkisinde çarpıştı.

5 kişi hayatını kaybetti

Kazada otomobil sürücüsü Ergün Ata ile eşi Hatice Ata (49) ve torunları Bekir ve Naciye Öğür ile hafif ticari araçta sürücüsü ile aynı adı taşıyan dedesi İbrahim Baştürk yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar tedavi altında

Yaralanan Ergün Ata’nın kızı Hayriye Ata (22) ile sürücü İbrahim Baştürk, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölen 5 kişinin cenazeleri ise aynı hastanenin morguna kondu.