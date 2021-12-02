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    Konya’da alkollü sürücü, sokak zannedip çocuk parkına girdi

    A.A. isimli alkollü sürücü, kullandığı hafif ticari aracıyla sokak zannedip Piri Reis Parkı’na girdi. Aracın ön kısmı, parkın süs havuzuna düştü.
    • İHA
    • 02.12.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 11:14
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    Konya’da alkollü sürücü, sokak zannedip çocuk parkına girdi

    Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde, saat 07.00 sıralarında, Yeni İstanbul Caddesi’nde seyir halinde olduğu sırada Veysel Karani Caddesi istikametine çıkmak isteyen A.A, kullandığı hafif ticari araçla Kosova Mahallesi’ndeki Piri Reis Parkı’na girdi. Parktan çıkmak isteyen sürücünün aracının ön kısmı, parkın boş olan yapay havuzuna düştü.

    Sabah saatlerinde aracı ve içinde bulunan sürücüyü fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    1.40 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

    Olay yerine gelen ekipler, aracında sızmış vaziyette olan sürücüyü uyandırarak araçtan indirdi.

    Ekipler tarafından alkol muayenesi yapılan sürücü A.A’nın, 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

    CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

    Sürücüye alkollü araç kullanma, kamu malına zarar vermek ve ilgili maddelerden cezai işlem uygulanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Konya’da alkollü sürücü, sokak zannedip çocuk parkına girdi #1

    Konya’da alkollü sürücü, sokak zannedip çocuk parkına girdi #2

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