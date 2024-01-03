Konya'da alkollü sürücünün kullandığı araç kaldırımda asılı kaldı

İHA
Konya'da dün gece 23.00 sıralarında Kulu ilçesi Katır Tepesi mevkiinde T.S. idaresindeki 42 GD 598 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kaldırıma çıkan otomobil devrilmek üzereyken askıda kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Alkol komasına girdiği belirlendi
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde alkol komasına girdiği belirlenen sürücü T.S., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaldırımda askıda kalan otomobil ise çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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