Konya'da anten tamir etmek isterken balkondan düşüp hayatını kaybetti

İHA
Konya'nın Kulu ilçesinde Murat Tanık, bir binanın 3. katında oturan babasının evinde balkondaki televizyon antenini tamir ettiği sırada dengesini kaybederek yere düştü.
Ağır yaralanan Murat Tanık, yakınlarının çağırdığı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Murat Tanık, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından adrese sevk edilen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.
İtfaiye mensubuydu
Murat Tanık'ın Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu İtfaiye Müdürlüğünde çalıştığını öğrenildi.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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