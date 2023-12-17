Konya'da anten tamir etmek isterken balkondan düşüp hayatını kaybetti Kulu ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan bir kişi, babasının evinde balkonda bulunan anteni tamir etmek istediği sıradan 3. kattan düşerek hayatını kaybetti.

İHA

Konya'nın Kulu ilçesinde Murat Tanık, bir binanın 3. katında oturan babasının evinde balkondaki televizyon antenini tamir ettiği sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Ağır yaralanan Murat Tanık, yakınlarının çağırdığı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Murat Tanık, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından adrese sevk edilen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.

İtfaiye mensubuydu

Murat Tanık'ın Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu İtfaiye Müdürlüğünde çalıştığını öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)