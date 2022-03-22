Konya'da apartman görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis

'Arabam çizildi, niye bakmadın' deyip, apartman görevlisini bıçakla öldüren tutuklu sanık Ahmet Ünveren, çıkarıldığı mahkemece müebbet hapisle cezalandırıldı.

Konya'nın Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'ndeki sitede oturan Ahmet Ünveren, otoparkta duran otomobilinin çizildiğini fark etmiş, bunun üzerine apartman görevlisi Adem Topbaş ile aracına göz kulak olmadığı için tartışmaya başlamıştı.

'ARABAM ÇİZİLDİ, NİYE BAKMADIN' DEYİP BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ünveren'in bıçakla yaraladığı Topbaş, site yakınlarındaki markete sığınmış, durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Topbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Katil zanlısı Ünveren ise tutuklanmıştı.

Konya'da 'arabam çizildi, niye bakmadın' diyerek öldürdü

TUTUKLU SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ünveren ile taraf avukatları katıldı. Sanık Ünveren, savunmasında, ilk saldırının maktul apartman görevlisi tarafından geldiğini iddia etti.

Suçsuz olduğunu öne süren Ünveren, "Ben sadece kendimi savunmak istedim." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı Musa Doğan da maktulün işinin devamlılık gerektiren bir iş olduğunu, müvekkili ve maktul arasında bu nedenle bir tartışmanın çıktığını savundu.

"MAKTUL KİŞİ MÜVEKKİLİME SALDIRMIŞ MÜVEKKİLİM DE KENDİSİNİ KORUMAK İSTEMİŞTİR"

Müvekkilinin aracı çizilmesi suretiyle haksız bir fiile maruz kaldığını anlatan Doğan, "Müvekkilim apartman görevlisine olayı görüp görmediğini soran bir işverendir. Amacı güvenlik kameralarına bakmak, aracını çizen kişiyi tespit etmektir ama maktul kendisine zorluk çıkarmıştır. Maktul kişi müvekkilime saldırmış, müvekkilim de kendisini koruma saikiyle hareket etmiştir." diye konuştu.

MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını, cezaya "haksız tahrik" indiriminin uygulanmamasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Ünveren'i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.