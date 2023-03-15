Konya'da araba hırsızları hamamda peştamalla yakalandı Konya'da park halindeki otomobili çalan 3 şüpheli hamamda peştamalla yakalanarak tutuklanırken araç, sahibine teslim edildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde yaşanan olayda, 3 kişi park halinde bulunan bir otomobili düz kontak yöntemiyle çalıştırarak çaldı.

Şüpheliler daha sonra sanayiye giderek aracın kontağını yaptırdı.

Babasından yadigar otomobili park ettiği sokak üzerinde bulamayan araç sahibi A.K., polis merkezine giderek durumu bildirdi.

Görüntüler incelendi

Olayla ilgili inceleme başlatan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracı çalan şahısların gidiş güzergahlarını belirledi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden aracı çalan şahısların Ilgın ilçesine gittikleri belirlendi.

Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordinatlı çalışma sonrası çalınan aracın ilçede bulunan Vakıf hamamının otoparkında olduğu tespit edildi.

Peştamalla yakalandılar

Hamama giren polisler, hırsızlık şüphelileri 18 yaşındaki Kemal Ekşi, 20 yaşındaki Abdullah Şereflioğulları ve 22 yaşındaki Mevlüt Tosun'u hamamda peştamalla yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin, aracı düz kontak yöntemiyle çalıştırarak çaldıklarını, sanayiye götürerek 'anahtarımız kayboldu, düz kontak ile çalıştırmak zorunda kaldık' diye aracın kontağını yenilediklerini, daha sonra Ilgın ilçesinde bulunan arkadaşlarının yanına ardından da hamama gittiklerini söyledikleri öğrenildi.

Tutuklandılar

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Konya Adliyesine sevk edildi. Üç şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.