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- Konya'da araç takibi yapan hırsızlar, camı kırıp 200 bin lirayı çaldı
Konya'da araç takibi yapan hırsızlar, camı kırıp 200 bin lirayı çaldı
Aracındaki çanta içerisinde 200 bin lira bulunan bir vatandaş, kendisini takip eden şahıslar tarafından aracın camı kırılarak soyuldu.
- DHA
- 02.09.2021 - 13:18
- Güncelleme : 02.09.2021 - 13:28
Dün saat 14.00 sıralarında Konya'nın Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayii'nde henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişi, bir aracı takibe aldı.
Şahıslar, kullandıkları sahte plakalı otomobille, R.Y.'nin aracını takip etti. R.Y., yanındaki arkadaşıyla otomobilini park edip ayrıldı.
ARACIN CAMINI KIRIP, 200 BİN LİRASINI ÇALDILAR
Şüpheliler, sert cisimle R.Y.'nin otomobilinin camını kırarak, içinde 200 bin lira olan çantayı alıp kaçtı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
POLİS, ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Konya'da araç takibi yapan hırsızlar, camı kırıp 200 bin lirayı çaldı VİDEO