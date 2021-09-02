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Konya'da araç takibi yapan hırsızlar, camı kırıp 200 bin lirayı çaldı

Konya'da araç takibi yapan hırsızlar, camı kırıp 200 bin lirayı çaldı

Aracındaki çanta içerisinde 200 bin lira bulunan bir vatandaş, kendisini takip eden şahıslar tarafından aracın camı kırılarak soyuldu.