Konya'da aracın üzerine bırakılan bebek koruma altına alındı

Karatay ilçesinde bir torbanın içine konulan bebek, arabanın üzerine bırakıldı. Hipotermi geçirdiği belirlenen bebek, tedavi sonrası korumaya alındı.

Konya'nın Karatay ilçesinde, park halinde bulunan otomobilin bagaj kapağı üzerindeki bez torba içinde yeni doğmuş kız bebeği bulundu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hipotermi geçirdi

Yapılan ilk tetkiklerde hipotermi geçirdiği belirlenen bebeğin, 2 kilo 460 gram ağırlığında olduğu tespit edildi.

Bebek korumaya alındı

Burada tedavileri tamamlanan bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce korumaya alındı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bebeğin annesi ile aracın üzerine bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.













