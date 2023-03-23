Konya'da arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var...

İHA
Konya'nın Ereğli ilçesinde arazi anlaşmazlığında kan aktı.
Arazi anlaşmazlığı yaşayan şahıslar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Yaşanan arazi kavgasında 3 kişi silahla yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri harekete geçti.
2 kişi hayatını kaybetti
Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Ali D. ve Engin Y., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
1 kişi hastaneye kaldırıldı
Yaralılardan durumu ağır olan Samet G. ise Konya’ya sevk edildi.
Yaralıların hastaneye getirilmesinin ardından çok sayıda yaralı yakını hastaneye akın etti.
1 kişi gözaltına alındı
Polis ve jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdı.
Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.