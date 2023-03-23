Konya'da arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var... Ereğli ilçesinde çıkan arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgisi olan bir kişi ise gözaltına alındı.

İHA Konya'nın Ereğli ilçesinde arazi anlaşmazlığında kan aktı. Arazi anlaşmazlığı yaşayan şahıslar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arazi kavgasında 3 kişi silahla yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. 2 kişi hayatını kaybetti Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Ali D. ve Engin Y., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 1 kişi hastaneye kaldırıldı Yaralılardan durumu ağır olan Samet G. ise Konya’ya sevk edildi. Yaralıların hastaneye getirilmesinin ardından çok sayıda yaralı yakını hastaneye akın etti. 1 kişi gözaltına alındı Polis ve jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdı. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.