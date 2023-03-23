Konya'da arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var...
İHA

Konya'nın Ereğli ilçesinde arazi anlaşmazlığında kan aktı. 

Arazi anlaşmazlığı yaşayan şahıslar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Yaşanan arazi kavgasında 3 kişi silahla yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri harekete geçti.

2 kişi hayatını kaybetti 

Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Ali D. ve Engin Y., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1 kişi hastaneye kaldırıldı 

Yaralılardan durumu ağır olan Samet G. ise Konya’ya sevk edildi.

Yaralıların hastaneye getirilmesinin ardından çok sayıda yaralı yakını hastaneye akın etti.

1 kişi gözaltına alındı 

Polis ve jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdı.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'da arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var...