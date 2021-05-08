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    Konya'da arkadaşını kuyuya itip av tüfeğiyle öldürdü

    Konya'da iş aramak için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Ramazan Yol'un, Doğanhisar ilçesinde su kuyusunda cesedi bulundu.
    • DHA
    • 08.05.2021 - 12:50
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    Konya'da arkadaşını kuyuya itip av tüfeğiyle öldürdü

    Konya'nın Doğanhisar ilçesi Ayaslar Mahallesi Gölcük mevkisinde meydana gelen olayda, Akşehir’de oturan 44 yaşındaki Ramazan Yol, iş aramak için Doğanhisar ilçesine gitti.

    Aradan geçen zamanda eşine ulaşamayan 48 yaşındaki Faden Yol, jandarmaya haber verdi.

    İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma Ramazan Yol'un, en son görüştüğü kişinin Şükrü Örgün olduğunu belirledi.

    CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

    Gözaltına alınan Şükrü Örgün, ilk ifadesinde, Ramazan Yol ile aralarında para meselesi yüzünden husumet olduğunu, bu nedenle 3 metre derinliğindeki boş su kuyusuna itip, av tüfeği ile üzerine ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti.

    Örgün’ün yer göstermesiyle bulunan Ramazan Yol’un cansız bedeni, kuyudan çıkarılıp otopsi için hastaneye gönderildi.

    Şükrü Örgün’ün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Konya cinayet

    Konya cinayet

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