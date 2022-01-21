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    Konya'da arkadaşını öldürdüğü sanılıyordu: Katil başkası çıktı

    Kavgada arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü sanılan, kendisi de yaralanan gencin bıçaklandığı ortaya çıktı. Polis, katil ya da katilleri arıyor.
    • DHA
    • 21.01.2022 - 16:09
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    Konya'da arkadaşını öldürdüğü sanılıyordu: Katil başkası çıktı

    Fuat Gümüşyay (33) ile arkadaşı Edip Y. (28), Konya’nın Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mehmet Dede Sokak'ta kanlar içinde yatarken bulundu.

    Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    HASTANEDE CAN VERDİ

    Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve göğsünden bıçaklanan Gümüşyay, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Karnından yaralanan Edip Y.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    Konya da arkadaşını öldürdüğü sanılıyordu: Katil başkası çıktı #1

    KATİLİ BAŞKASI ÇIKTI

    Olay ardından başlatılan çalışmada, aralarında çıkan kavgada Fuat Gümüşyay'ı, Edip Y.'nin bıçakladığı sanıldı.

    Polisin araştırmasını derinleştirmesiyle Gümüşyay'ı öldürenin, Edip Y. olmadığı, onun da olayda bıçaklandığı belirlendi.

    Polis, 2 arkadaşı bıçaklayan kişi ya da kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

    Konya da arkadaşını öldürdüğü sanılıyordu: Katil başkası çıktı #2


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