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    Konya'da askeri kamyonet kaza yaptı: 2 şehit, 2 asker yaralı

    Seyir halinde ilerlediği sırada yoğun sis nedeniyle tıra çarpan askeri kamyonetteki 1'i astsubay 2 asker şehit düştü, 2 asker de yaralandı.
    • 04.01.2023 - 11:05
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 11:25
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    Konya'da askeri kamyonet kaza yaptı: 2 şehit, 2 asker yaralı

    Konya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

    Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken, bir kaza meydana geldi.

    Konya-Adana karayolunda seyir halinde ilerleyen askeri kamyonet, yoğun sis nedeniyle duran tıra çarptı.

    2 şehit, 2 yaralı

    Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 1'i astsubay, 1'i er olmak üzere 2 asker şehit oldu.

    2 asker ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Konya da askeri kamyonet kaza yaptı: 2 şehit, 2 asker yaralı #1

     

     


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