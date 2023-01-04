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- Konya'da askeri kamyonet kaza yaptı: 2 şehit, 2 asker yaralı
Konya'da askeri kamyonet kaza yaptı: 2 şehit, 2 asker yaralı
Seyir halinde ilerlediği sırada yoğun sis nedeniyle tıra çarpan askeri kamyonetteki 1'i astsubay 2 asker şehit düştü, 2 asker de yaralandı.
- 04.01.2023 - 11:05
- Güncelleme : 04.01.2023 - 11:25
Konya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken, bir kaza meydana geldi.
Konya-Adana karayolunda seyir halinde ilerleyen askeri kamyonet, yoğun sis nedeniyle duran tıra çarptı.
2 şehit, 2 yaralı
Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 1'i astsubay, 1'i er olmak üzere 2 asker şehit oldu.
2 asker ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.