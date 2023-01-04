Konya'da askeri kamyonet kaza yaptı: 2 şehit, 2 asker yaralı

Seyir halinde ilerlediği sırada yoğun sis nedeniyle tıra çarpan askeri kamyonetteki 1'i astsubay 2 asker şehit düştü, 2 asker de yaralandı.

Konya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken, bir kaza meydana geldi.

Konya-Adana karayolunda seyir halinde ilerleyen askeri kamyonet, yoğun sis nedeniyle duran tıra çarptı.

2 şehit, 2 yaralı

Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 1'i astsubay, 1'i er olmak üzere 2 asker şehit oldu.

2 asker ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.