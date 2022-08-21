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    Konya'da av tüfeğiyle fotoğraf canından etti

    Konya’da, evde av tüfeğiyle fotoğraf çektirmek isteyen kuzenlerden 10 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2022 - 08:37
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    Konya'da av tüfeğiyle fotoğraf canından etti

    Konya'nın Hüyük ilçesi Başlamış Mahallesi’nde yaşanan olayda, 14 yaşındaki B.S. ile kuzeni olan 10 yaşındaki Muammer Doğan, evde duvarda asılı vaziyette bulunan dedelerine ait av tüfeğiyle fotoğraf çektirmek istedi.

    Bu esnada av tüfeğinin ateş alması sonucu kasık bölümünden ağır yaralanan ve Hüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muammer Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Doğan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi’ne nakledildi.

    14 yaşındaki kuzeni serbest bırakıldı

    İHA'nın haberine göre: olayla ilgili olarak jandarma tarafından karakola götürülen 14 yaşındaki B.S. çıkarıldığı Beyşehir Adliyesi’nde savcılıkça yaşı küçük olduğu için serbest bırakılarak ailesine teslim edildi.

    Konya da av tüfeğiyle fotoğraf canından etti #1


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