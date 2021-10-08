Konya'da avukata silahla saldıran şahıs: Öyle gerekti

Konya'da avukata silahla saldıran şahıs: Öyle gerekti

İcra dosyası için avukatla görüşen şahıs, genç adamı adliye otoparkında dizinden yaraladı.

Konya Adliyesi'nde avukatlık yapan 42 yaşındaki A.İ., kendisiyle görüşmeye gelen saldırganlar tarafından saldırıya uğradı.

32 yaşındaki Kadir Ö., babasının icra dosyası için arkadaşı İsmail E. ile birlikte avukatla görüşmeye gitti.

Adliye yakınlarında gerçekleşen görüşmenin ardından genç avukat, adliyeye gitmesi gerektiğini söyledi.

AVUKATI YARALADI

Bunun üzerine kendilerinin de işleri olduğunu söyleyen saldırganlar, avukatın aracıyla adliyeye gitti.

Otoparka girmelerinin ardından araçtan inen İsmail E., A.İ.'yi dizinden yaraladı.

Silah sesinin duyulmasıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'da avukata silahla saldıran şahıs: Öyle gerekti VİDEO

"ÖYLE GEREKTİ"

Yaralı avukat ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, kaçan saldırganlar yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İsmail E., emniyetten çıkarken gazetecilerin "İsmail avukatı niye vurdun?" sorusuna “Öyle gerekti kardeşim açıklama yapmak zorundayım ben sana.” diyerek cevap verdi.