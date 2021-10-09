Adliye otoparkına girişte Avukat A.İ.’ye silahlı saldırı düzenleyerek dizinden yaralayan İsmail E. ile Kadir Ö.’nün, kaçmaya çalışırken yakalandıkları anlar kameraya yansıdı.

Konya’da, Kadir Ö. (32) isimli bir şahıs ve arkadaşı İsmail E. (21), Konya Adliyesi’ne yakın bir mekanda babasının icra meselesi hakkında konuşmak için Avukat A.İ. (42) ile bir araya geldi.

Avukat A.İ., işleri olduğu için adliyeye geçmesi gerektiğini söyleyince, Kadir Ö. ve İsmail E. de adliyede işlerinin olduğunu belirterek avukatın arabasına bindi.

Avukat A.İ., aracıyla adliye otoparkına giriş yaptığı sırada otomobilde bulunan İsmail E.’nin silahlı saldırısı ile dizinden yaralandı.

SİLAHINI ÇEKTİ

Silahlı saldırganların, otomobilin kapısını açıp kaçmaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı.

Bu sıra caddeden geçmekte olan bir polis memuru, yaşananları görünce silahını çekti.

ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Polis memuru, silahlı saldırganı ve diğer şüpheliyi yakalayıp etkisiz hale getirirken, başka bir polis memuru daha bölgeye geldi.

Görüntülerde, saldırganların olayda kullandıkları silahın da yerde olduğu görüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da, avukata silahla saldıran şahısların yakalanma anları kamerada

