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    Konya’da, bagaj kapağının üzerinde unutulan paralar yola saçıldı

    43 bin lira bulunan poşet, bagaj kapağının üzerinde unutuldu. Sürücünün hareket etmesi ile paralar yola saçıldı. Toplanan 35 bin liradan fazla para, sahibine teslim edildi.
    • 12.11.2022 - 14:35
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    Konya’da, bagaj kapağının üzerinde unutulan paralar yola saçıldı

    Konya’nın Ereğli ilçesinde, Namık Kemal Mahallesi’nde sabah saatlerinde, evinden çıkan bir şahıs bir poşete koyduğu 43 bin lirasını bagaj kapağının üzerine koydu.

    Poşeti koyduğu yeri unutan şahıs, aracını hareket ettirince paralar Konya-Adana kara yolu üzerinde paralar yola saçıldı.

    Paraları toplayanlar tespit edildi

    Durumun farkına varan vatandaş olayı polise bildirdi. İHA’nın haberine göre; polis ekiplerinin başlattığı çalışmalarda poşetten saçılan paraların yoldan geçmekte olan 6 şahıs tarafından toplandığı belirlendi.

    35 bin 960 lira, sahibine teslim edildi

    Araç, plakalarından tespit edildi. Toplanan 35 bin 960 TL para sahibine teslim edildi.

    Konya’da, bagaj kapağının üzerinde unutulan paralar yola saçıldı #1


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