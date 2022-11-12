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Konya’da, bagaj kapağının üzerinde unutulan paralar yola saçıldı

Konya’da, bagaj kapağının üzerinde unutulan paralar yola saçıldı

43 bin lira bulunan poşet, bagaj kapağının üzerinde unutuldu. Sürücünün hareket etmesi ile paralar yola saçıldı. Toplanan 35 bin liradan fazla para, sahibine teslim edildi.