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- Konya’da, bagaj üzerinde bulunan bebeğin annesi aranıyor
Konya’da, bagaj üzerinde bulunan bebeğin annesi aranıyor
- 19.08.2022 - 14:54
Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi Defne Sokak’ta, dün saat 08.30 sıralarında, bagajın üzerine bez torba ile bırakılmış yeni doğan kız bebek bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hipotermi geçirdi Bebek, ambulans ile Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
DHA’nın haberine göre; hipotermi geçirdiği belirlenen bebeğin, 2 kilo 460 gram ağırlığında olduğu tespit edildi.
Anne aranıyor
Bebeğin hastanedeki tedavisi sürerken, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de anneyi bulmak için çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları mercek altına alındı.
Konya’da, bagaj üzerinde bulunan bebeğin annesi aranıyor VİDEO
Tedavi altında tutulacak
Bebeğin ise bir süre hastanede tedavi altında tutulacağı, annesi bulunamadığı takdirde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne verileceği öğrenildi.