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    Konya’da, bagaj üzerinde bulunan bebeğin annesi aranıyor

    Bagaj kapağı üzerinde bulunan yeni doğan kız bebeğin hipotermi geçirdiği belirlendi. Bebek tedavi altına alınırken, annenin bulunması için çalışma başlatıldı.
    • 19.08.2022 - 14:54
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    Konya’da, bagaj üzerinde bulunan bebeğin annesi aranıyor

    Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi Defne Sokak’ta, dün saat 08.30 sıralarında, bagajın üzerine bez torba ile bırakılmış yeni doğan kız bebek bulundu.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Hipotermi geçirdi Bebek, ambulans ile Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre; hipotermi geçirdiği belirlenen bebeğin, 2 kilo 460 gram ağırlığında olduğu tespit edildi.

    Anne aranıyor

    Bebeğin hastanedeki tedavisi sürerken, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de anneyi bulmak için çalışma başlattı.

    Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları mercek altına alındı.

    Konya’da, bagaj üzerinde bulunan bebeğin annesi aranıyor VİDEO

    Tedavi altında tutulacak

    Bebeğin ise bir süre hastanede tedavi altında tutulacağı, annesi bulunamadığı takdirde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne verileceği öğrenildi.

    Konya’da, bagaj üzerinde bulunan bebeğin annesi aranıyor #1

    Konya’da, bagaj üzerinde bulunan bebeğin annesi aranıyor #2

    Konya’da, bagaj üzerinde bulunan bebeğin annesi aranıyor #3

    Konya’da, bagaj üzerinde bulunan bebeğin annesi aranıyor #4


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