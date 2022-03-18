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- Konya'da başına buz kütlesi düşen adam yoğun bakıma alındı
Konya'da başına buz kütlesi düşen adam yoğun bakıma alındı
Aracını kardan temizlerken çatıdan düşen buz kütlesiyle yere yığılan Şeref Kalfaoğlu, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Kalfaoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi ise 6 gündür devam ediyor.
- DHA
- 18.03.2022 - 10:57
- Güncelleme : 18.03.2022 - 11:56
Konya'nın Seydişehir ilçesi Seyit Harun Bulvarı'nda meydana gelen olayda lokantacı Şeref Kalfaoğlu, aracının üzerinde biriken karları temizlemek için evinden çıktı.
BAŞINA BUZ KÜTLESİ DÜŞTÜ, YERE YIĞILDI
Kalfaoğlu'nun başına, aracını temizlemeye başladığı sırada, apartmanın çatısındaki buz kütlesi düştü.
Yere yığılan Kalfaoğlu'nu görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
6 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA
Sağlık ekiplerince, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalfaoğlu, ilk müdahalenin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Kalfaoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisinin 6 dündür devam ettiği belirtildi.