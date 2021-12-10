Euro
15.6885
0.59%
Dolar
13.9025
0.84%
Altın
792
0.6%
Borsa
2.017
-0.73%
Bitcoin
701.923
1.57%
BTXN Coin
44.07
4.90%
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    Konya'da başına poşet geçirilmiş ceset bulundu

    Ereğli ilçesinde kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, adreste yaptığı incelemede, kişiyi başına poşet geçirilmiş halde ölü buldu. Ceset otopsi için morga kaldırıldı.
    • İHA
    • 10.12.2021 - 13:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da başına poşet geçirilmiş ceset bulundu

    Konya'nın Ereğli ilçesinde, Afganistan uyruklu Nakibullah Rüstmi isimli kişiden haber almayan yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    BAŞINA POŞET GEÇİRİLDİ

    Boyacı Ali Mahallesi 90016. Sokak üzerindeki evde inceleme yapan polis ekipleri, Nakibullah Rüstmi'yi başına poşet geçirilmiş şekilde hareketsiz yatarken buldu.

    Konya da başına poşet geçirilmiş ceset bulundu #1

    YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde ise, 35 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

    OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nakibullah Rüstmi'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Nakibullah Rüstmi'nin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

    Konya da başına poşet geçirilmiş ceset bulundu #2

    Konya da başına poşet geçirilmiş ceset bulundu #3

    Konya da başına poşet geçirilmiş ceset bulundu #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir