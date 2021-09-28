Konya'da bekçilere ateş açan şahıs vurularak hayatını kaybetti

Bekçilere ateş açarak kaçan şahıs dur ihtarına uymadı. Uyarı ateşinin denk geldiği genç yaşamını yitirdi.

Konya'nın Meram ilçesinde devriye görevi yapan mahalle bekçileri A.A. ile H.E., park halinde duran 42 AFN 880 plakalı otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen Mehmet Toker'in yanına gitti.

Alkollü olduğu anlaşılan şahıs, bekçiler tarafından uyarılmasının üzerine otomobilden inerek kaçmaya başladı.

Bekçilerin ‘dur’ ihtarına uymayan Toker, yanındaki tabancasıyla ateş açtı. Havaya 4 el uyarı ateşi açan bekçilere öfkelenen şahıs geri dönüp ikinci kez ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine yeniden ateş açan bekçilerden H.E.'nin tabancasından çıkan kurşun, şüpheli şahsın koltuk altına saplandı. Genç kanlar içinde yere yığılınca bekçiler sağlık ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Toker kurtarılamadı.

SABIKA KAYDI KABARIK

Mehmet Toker’in 'kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

BEKÇİLER SERBEST

Gözaltına alınan bekçiler A.A. ile H.E., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.