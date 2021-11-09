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Konya'da belediye otobüsü, elektrik direğine çarptı: 17 yaralı

Konya'da belediye otobüsü, elektrik direğine çarptı: 17 yaralı

Konya'da başka bir araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı belediye otobüsü, elektrik hattı direğine çarptı. Kazada 17 yolcu yaralandı.