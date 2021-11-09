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- Konya'da belediye otobüsü, elektrik direğine çarptı: 17 yaralı
Konya'da belediye otobüsü, elektrik direğine çarptı: 17 yaralı
Konya'da başka bir araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı belediye otobüsü, elektrik hattı direğine çarptı. Kazada 17 yolcu yaralandı.
- DHA
- 09.11.2021 - 15:31
- Güncelleme : 09.11.2021 - 15:38
Konya'da saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde meydana gelen kazada Emrah Eksik, karşı yönden gelen araca çarpmamak için yönetimindeki 42 DLG 13 plakalı otobüsün direksiyonunu kırdı.
Kontrolden çıkan otobüs, elektrik direğine çarptı.
HAFİF ATLATTILAR
Kazada 17 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 1'nin ayağında kırıklar oluştuğu, diğerlerinin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.