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Konya'da bıçaklanan şahıs, sığındığı dükkanda can verdi

Konya'da bıçaklanan şahıs, sığındığı dükkanda can verdi

Karatay ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan 48 yaşındaki Süleyman Durmuş, kanlar içerisinde bir dükkana sığındı. Sağlık ekipleri, Durmuş'un burada hayatını kaybettiğini belirledi.