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- Konya'da bıçaklanan şahıs, sığındığı dükkanda can verdi
Konya'da bıçaklanan şahıs, sığındığı dükkanda can verdi
Karatay ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan 48 yaşındaki Süleyman Durmuş, kanlar içerisinde bir dükkana sığındı. Sağlık ekipleri, Durmuş'un burada hayatını kaybettiğini belirledi.
- 09.10.2022 - 16:14
Konya'nın Karatay ilçesinde ilerleyen 48 yaşındaki Süleyman Durmuş, cadde üzerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, Süleyman Durmuş'u çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra kaçmaya başladı.
İş yerinden yardım istedi
Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Süleyman Durmuş, yakınlarda bulunan bir iş yerine sığınarak yardım istedi.
Hayatını kaybettiği belirlendi
İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Süleyman Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından Süleyman Durmuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.