Konya'da bir hırsız önce otomobil, sonra da 100 bin liralık döküm malzemesini çaldı Önce düz kontakla çalıştırdığı otomobili, ardından aynı mahalledeki atölyeden 100 bin lira değerinde döküm malzemesini çalan şahıs, yakalandı. Hırsızlık suçundan 12 kaydı olan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Konya’nın Meram ilçesi Ateşbaz Veli Mahallesi’ne gelen 24 yaşındaki Furkan G., park halindeki otomobilin kapısını zorlayarak açıp, düz kontak yöntemiyle çalıştırdı ve araçla kaçtı. Furkan G., ardından aynı mahalledeki sanayi sitesine uğradı, atölyeden 100 bin lira değerinde döküm malzemesini otomobile yükleyip uzaklaştı. 12 suçtan kaydı çıktı Salı günü araç ve atölye sahiplerinin durumu polise bildirmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin, hırsızlık suçundan 12 kaydı bulunan Furkan G. olduğunu saptadı. Furkan G.'nin, plakasını söktüğü araçla Antalya Çevre Yolu Kozağaç Kavşağı'nda seyir halinde olduğu tespit edildi. Yakalandı Polis, çevre yolunda önlem alıp Furkan G.'ye, 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan ve otomobille kaçan Furkan G., yaklaşık 50 kilometrelik takip sonucu aracı terk edip, bu kez koşarak kaçtı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, Furkan G.'yi Lalebahçe Mahallesi Muhterem Sokak'ta yakaladı. Para cezası da yedi Antalya'da karıştığı hırsızlık olayından dolayı hakkında yakalama kararı olan Furkan G., gözaltına alındı. Furkan G. hakkında ayrıca, 'Ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmak', 'Aracı ters yönde kullanıp, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Drift yapmak' suçlarından 41 bin 388 lira idari para cezası uygulandı. Furkan G., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.