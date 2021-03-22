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    Konya'da bir kadın ahırda ölü bulundu

    Yakınları tarafından bulunan kadının ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
    • AA
    • 22.03.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 10:01
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    Konya'da bir kadın ahırda ölü bulundu

    Konya’nın Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi'nde hayvanlarına bakmak için ahıra giden Suna Şener (49), eve dönmeyince yakınları yanına gitti.

    AHIRDA HAREKETSİZ BULUNDU

    Şener'i ahırda yerde hareketsiz bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Öldüğü belirlenen Şener'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kadının ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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