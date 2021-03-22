- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Konya'da bir kadın ahırda ölü bulundu
Konya'da bir kadın ahırda ölü bulundu
Yakınları tarafından bulunan kadının ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
- AA
- 22.03.2021 - 09:43
- Güncelleme : 22.03.2021 - 10:01
Konya’nın Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi'nde hayvanlarına bakmak için ahıra giden Suna Şener (49), eve dönmeyince yakınları yanına gitti.
AHIRDA HAREKETSİZ BULUNDU
Şener'i ahırda yerde hareketsiz bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öldüğü belirlenen Şener'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kadının ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.