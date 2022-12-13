Konya'da bir kadın, cinsel saldırıyla suçladığı kayınbiraderini öldürdü

3 çocuk annesi kadın, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü. Kadın, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Ayşe T.'ye, birkaç haftadır kendilerinde kalan kayınbiraderi Murat Can Eskici, cinsel istismarda bulundu.

Ayşe T., kayınbiraderi Eskici'yi bıçaklayarak öldürdü.

‘Cinsel saldırıda bulundu, tehdit etti’ iddiası

Olayın ardından gözaltına alınan Ayşe T.'nin ilk ifadesinde, kayınbiraderinin bir süredir taciz ettiğini ve olay günü de cinsel saldırıda bulunup, 3 çocuğuna zarar vermekle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

DHA’nın haberine göre Ayşe T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Evlatlık verildi

Öte yandan Eskici'nin küçük yaşlarda bir yakınlarına evlatlık olarak verildiği belirtildi.