Konya'da bir kişi, kazara ateşlediği tabancayla kuzenini göğsünden vurdu

Konya'da bir kişi, kazara ateşlediği tabancayla kuzenini göğsünden vurdu

Konya'da Bekir Y., bakması için vermek istediği tabancanın kazara tetiğine dokunup ateşlemesi sonucu amcasının oğlu Orhan Y.'yi (45) göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Saat 21.00 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde tablo satışı yapılan bir iş yerinde meydana gelen olayda Orhan Y., kuzeni Bekir Y.'nin iş yerine ziyarete gitti.

Orhan Y., iddiaya göre sohbet sırasında Bekir Y.'ye ait ruhsatsız tabancaya bakmak istedi. Bekir Y. de tabancasını çıkartıp Orhan Y.'ye vermek isterken kazara tetiğe dokunması sonucu silah ateş aldı.

Ağır yaralandı

Tabancadan çıkan merminin göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Orhan Y. kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılan ve ameliyata alınan Orhan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Daha önce 6 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi

DHA'nın haberine göre, Orhan Y.'nin 1 yıl önce kaza yaptığı aracında bulunan 1 kişinin yaşamını yitirmesi sonucu yaklaşık 6 ay cezavinde tutuklu kaldığı öğrenildi.

Polis Bekir Y.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da bir kişi, kazara ateşlediği tabancayla kuzenini göğsünden vurdu VİDEO

























