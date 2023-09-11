İHA

Konya'nın Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde polis ekipleri bir minibüse 'dur' ihtarında bulundu.

Tüm uyarılara rağmen durmayan minibüs sürücüsü kaçmaya başladı.

Yaklaşık 50 kilometre kaçan minibüs, 1'i polis aracı olmak üzere toplam 5 otomobile çarptı.

Polis ekipleri minibüsü sürücünün kendi evinin bulunduğu Hamzaoğlu Mahallesi'nde durdurdu.

Darptan polis kurtardı

Kovalamaca sırasında araçları zarar gören araç sürücüleri ise yakalanan sürücüyü darbetmek istediği sırada polis ekipleri müdahale etti.

Konya'da bir kişiyi darp edilmekten 50 kilometre kaçtığı polisler kurtardı

Araç sürücüsü M.K. ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince araçta yapılan aramanın ardından şahıslar emniyete götürüldü.

Araç emniyet otoparkına çekilirken sürücü M.K.'ye idari para cezası yazıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)