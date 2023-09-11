Konya'da bir kişiyi darbedilmekten 50 kilometre kaçtığı polisler kurtardı Konya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü kaçarken 1'i polis aracı olmak üzere toplam 5 otomobile çarptı. 50 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalanan sürücünün çarpıp kaçtığı araç sahipleri tarafından darbedilmesini ise polis ekipleri engelledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Konya'nın Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde polis ekipleri bir minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Tüm uyarılara rağmen durmayan minibüs sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 50 kilometre kaçan minibüs, 1'i polis aracı olmak üzere toplam 5 otomobile çarptı. Polis ekipleri minibüsü sürücünün kendi evinin bulunduğu Hamzaoğlu Mahallesi'nde durdurdu. Darptan polis kurtardı Kovalamaca sırasında araçları zarar gören araç sürücüleri ise yakalanan sürücüyü darbetmek istediği sırada polis ekipleri müdahale etti. Araç sürücüsü M.K. ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerince araçta yapılan aramanın ardından şahıslar emniyete götürüldü. Araç emniyet otoparkına çekilirken sürücü M.K.'ye idari para cezası yazıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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