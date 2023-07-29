Konya’da bir minibüsten paket paket uyuşturucu çıktı Zehir tacirlerine savaş açan Konya polisi, şüphe üzerine durdurulan araçta 71 paket uyuşturucu buldu. Zuladan çıkan kilolarca uyuşturucuya el konulurken; narkotik ekiplerinin gözaltına aldığı 5 şüpheli tutuklandı.

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İHA

Türkiye’nin uyuşturucu ile amansız mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Gençleri bu zehrin batağına düşürenlere göz açtırmayan polis, terör örgütlerinin finansmanı da olan uyuşturucuya geçit vermemeye çabalıyor.

Bu kapsamda Konya’da uygulamaya çıkan narkotik ekipleri, şehir dışından kente gelen araçları kontrol etti.

Otomobil ve minibüste arama

Bu sırada öncü-artçı şekilde hareket eden iki araç polisin dikkatini çekti.

Araçlar şüphe üzerine uygulama noktasında durduruldu.

Polis, hem otomobili hem de minibüsü didik didik aradı.

Zuladan uyuşturucu çıktı

Minibüste yapılan aramada, yolcu koltuğunun vidasının aşınmasından şüphe duyan polis, önce yolcu koltuğunu yerinden söktü.

Ve zehir tacirleri tarafından özenle zulalanmış uyuşturucu paketlerine ulaşıldı.

Defalarca paketlenerek gizli bölmeye yerleştirilen 71 parça halindeki 33 kilo 500 gram “Skunk” adı verilen uyuşturucuya el koyan polis, ayrıca 60 gram esrar maddesi ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi.

Minibüs ve otomobilde bulunun toplam 5 şüpheli, gözaltına alındı.

5 zehir taciri tutuklandı

Şüpheliler hakkında “uyuşturucu madde kullanmak” ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlarından işlem başlatıldı.

5 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, adlı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.