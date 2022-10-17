Konya'da bisiklet hırsızı kafede çay içerken yakalandı

Konya'da 5 bisikleti çalıp satan Burak Elek (28), bir kafede çay içerken yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde farklı tarihlerde yaşanan bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Hırsızlığın olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 5 bisikleti çalanın Burak Elek olduğunu tespit etti.

Tutuklandı

Ekipler, şüpheliyi bir kafede çay içerken yakaladı.

DHA'nın aktardığına göre ifadesinde çaldığı bisikletleri tanımadığı kişilere sattığını söyleyen Elek, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.